Взрывы "Молотов": Луценко рассказал, как и почему минометы отказывались ремонтировать

Миномет "Молот" / УНИАН

Руководство киевского завода "Маяк", входящего в состав концерна "Укроборонпром", отказывало представителям ВСУ в ремонте и гарантийном обслуживании минометов "Молот", инциденты со взрывами которых произошли уже несколько раз.

Такую информацию в четверг, 27 сентября, озвучил украинский генпрокурор Юрий Луценко во время заседания "оборонного" комитета парламента, сообщает "УНН".

"В течение пяти лет со дня поставки завод "Маяк" взял на себя обязательство проводить гарантийное обслуживание и ремонт минометов, если дефекты возникли не в результате нарушения правил эксплуатации и хранения продукции. По предварительным данным следствия, никакого гарантийного обслуживания, а тем более ремонта, "Маяк" в войсках не проводил", − заявил он.

Луценко также добавил, что Генпрокуратура ожидает сведения по фактам отказов в ремонте от всех воинских частей, на вооружении в которых состоял "Молот".

Напомним, ранее сообщалось о том, что крайний по времени инцидент со взрывом "Молота" произошел 25 сентября на Донбассе - в зоне ООС.