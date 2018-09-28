Скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: Пограничники рассказали о проверке слов Москаля

Венгерский паспорт / immigrant.today

Сотрудники Госпогранслужбы проверяет утверждение закарпатского губернатора Геннадия Москаля по поводу записи скандального видео сотрудником ведомства, запечатлевшего выдачу паспортов в консульстве Венгрии в городе Берегово.

Об этом сообщает портал "Укринформ" помощник председателя ГПСУ, официальный представитель ведомства Олег Слободян. "Мы информацию от Москаля проверяем, но пока подтверждения она не нашла", − сказал он.

Как сообщали СМИ, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что, по его данным, скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

Напомним, в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.