Скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: Пограничники рассказали о проверке слов Москаля

28 сентября 2018, 13:47

Соответствующую информацию обнародовал спикер ГПСУ Олег Слободян.

Паспорт, Венгрия
Венгерский паспорт / immigrant.today

Сотрудники Госпогранслужбы проверяет утверждение закарпатского губернатора Геннадия Москаля по поводу записи скандального видео сотрудником ведомства, запечатлевшего выдачу паспортов в консульстве Венгрии в городе Берегово.

Об этом сообщает портал "Укринформ" помощник председателя ГПСУ, официальный представитель ведомства Олег Слободян. "Мы информацию от Москаля проверяем, но пока подтверждения она не нашла", − сказал он.

Как сообщали СМИ, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что, по его данным, скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

Напомним, в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Закарпатье ГПСУ паспорта консульство Геннадий Москаль венгры
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