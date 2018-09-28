Донбассу угрожает экологическая катастрофа - в "ДНР" хотят затопить "ядерную шахту"

Шахта "Юнком" может устроить Украине и Европе "второй Чернобыль" / Укринформ

Шахта "Юнком" на территории, подконтрольной террористам из "ДНР", затапливается и грозит заразить радиацией Украину и Европу - да так, что это будет похуже Чернобыля, заявили нардеп Олег Недава и глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Шахта, объяснили они, после советского эксперимента с ядерным взрывом - мощный источник радиации, и до недавнего времени от радиоактивного заражения местность спасал только постоянный водотовод, передает "Обозреватель".

Читайте такжеЭкологическая катастрофа в Крыму: блогер рассказал о мародерах в Армянске"Я сам много лет жил в Енакиево. Эта знаменитая шахта "Юнком", где был управляемый ядерный взрыв, находилась в 12 километрах от моего дома. Я там часто был, я знаю, что это такое. Там всегда работало водоотведение. Потому что стеклянное тело, образовавшееся после взрыва, насквозь фонит радиацией", - объяснил Недава.

Недава добавил, что стоит воде дойти до точки взрыва, и она станет радиоактивной. Поскольку вода будет подниматься, радиацию разнесет по окрестностям. Тимочко сообщила, что в "ДНР" уже приняли решение полностью затопить шахту.

"Причем, приезжали российские ученые и якобы доказали, что это будет абсолютно безопасно. Хотя затопление любой шахты, даже без такого ядерного объекта, является серьезной угрозой. Но именно затопление шахты "Юнком" может вызвать серьезную опасность. В первую очередь - для территории Украины, но также и для территорий других стран, которые являются нашими соседями", - пояснила она.

Читайте такжеOnuka в новом клипе напомнила об экологической катастрофе в Украине: опубликовано видеоНедава отметила, что зараженная вода из "Юнкома" будет попадать в Азовское море, откуда может разноситься дальше.

"Я сам лично был в этой шахте. Если она затапливается, то вода поднимается и смешивается с водой в реке рядом с шахтой. А река эта впадает в Кальмиус, а дальше Кальмиус впадает в Азовское море. То есть, эта зараженная вода переносится в Азовское море", - подытожил Недава.

Напомним, ранее сообщалось, что затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе влечет за собой серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.