В "ДНР" назвали покушение на одного из "кандидатов" в лидеры террористов инсценировкой

Хакимзянов сам устроил на себя покушение / Telegram-канал WarGonzo

"Кандидат" на пост главаря террористической организации "ДНР" Игорь Хакимзянов, которого сегодня попытались взорвать на съезде "компартии ДНР", инсценировал покушение на себя.

"Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов) считал, что это хороший пиар ход — небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что эту будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он Читайте такжеТреш и угар в Донецке: Пушилин зачищает Губарева - Казанскийне пострадал", - сообщает один из информресурсов террористов со ссылкой на источники среди местных "правоохранителей".

Напомним, в субботу, 29 сентября, в захваченном террористами Донецке в здании, где проходил съезд местной "Компартии ДНР", прогремел взрыв, пострадали три человека, в частности, "кандидат" на пост главаря "республики" от "коммунистов" Игорь Хакимзянов (в марионеточной республике "выборы" назначены на 11 ноября).