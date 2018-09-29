Стали известны планы Захарченко по поводу оккупированного Донбасса

Планы у Захарченко были просто наполеоновские, но взрыв расставил все на свои места / ДАН

Убитый в оккупированном Донецке 31 августа главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко хотел присоединить оккупированные территории Донбасса к России на особых правах (и наверняка при условии несменяемости самого "куромаршала" во главе марионеточной республики).

"Будучи уверенным в том, что рано или поздно Донбасс станет Россией, Захарченко не хотел, чтобы регион пришел в Россию нищим. У Донецка своя, собственная гордость. Регион, который был в свое время индустриальным сердцем великой России, который после распада СССР кормил Украину, должен был, по мнению Захарченко, войти в Россию как регион-донор",– в интервью протеррористическим СМИ сообщил бывший "советник" убитого террориста Александр Казаков.

Читайте также"Мгновение до взрыва": офицер ВСУ показал кадры с Захарченко у входа в кафе "Сепар"Казаков заявил, что якобы при Захарченко Донбасс показывал "экономические успехи".

"Экономика при Захарченко прошла путь от открытия небольшого цеха по производству консервов в Новоазовском районе до запуска металлургического комбината-миллионника (ЮМЗ) и производства собственного трамвая ("Я – Донецкий!"). Не говоря уже о создании с нуля оборонной промышленности (РСЗО "Чебурашка", ЖК "Снежинка")", – рассказал о сомнительных успехах главаря боевиков Казаков.