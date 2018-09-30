На военном полигоне под Херсоном прогремел взрыв

Найденные на месте взрыва фрагменты боеприпаса направлены на экспертизу.
На территории воинской части ВСУ у села Раденское Олешковского района Херсонской области от взрыва пострадал 37-летний контрактник.
Как пишет местное издание "Новый день", инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 сентября.
"Пострадавшего госпитализировали в районную больницу с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев. Его готовят к операции", - пишет издание.
Найденные на месте взрыва фрагменты боеприпаса направлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело. Причина взрыва устанавливается.
Напомним, 25 сентября в 72-бригаде взорвался еще один миномет "Молот". Пострадали двое военных. Вероятная причина взрыва - неправильное хранение мины. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 414 (Нарушение правил обращения с оружием) УКУ.