Погода 1 октября: синоптик рассказала, что компенсирует украинцам домашние штаны с начесом

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 1 октября будет солнечной и теплой. В ряде регионов ожидается порядка +20 градусов.

В среднем, в понедельник днем термометры покажут +13-17 градусов. Выше всего столбики термометров поднимутся на юге и на Закарпатье – до +17-22 градусов.

"Антициклон "Том" подарит 1 октября сухую преимущественно солнечную погоду", – заверила у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Читайте такжеСиноптики спрогнозировали погоду в Киеве в первые дни октябряВ то же время температура в Украине по ночам будет достаточно прохладной – от + 3 градусов (на большинстве территорий) до +12 градусов (в Крыму).

Синоптик признала, что погода, особенно по ночам, в Украине в последнее время – не мед. "Однако надеюсь, что солнечный день компенсирует домашние штаны с начесом и такие ранние вечерние пуховики", – добавила она.

Погода в Киеве 1 октября также будет сухой и солнечной. Днем воздух прогреется до +14-16 градусов.

Погода в Украине 1 октября: карта

1 октября: народные приметы

По народному календарю, 1 октября – в день памяти мученицы Ариадны – следили за журавлями: если птицы собирались в полет, то на Покров Пресвятой Богородицы ждали первых морозов, а если нет, то, считалось, что до самого Артемьева дня (2 ноября) ни одного мороза не будет, так слякоть и простоит.

Также подмечали: какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.