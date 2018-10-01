Настоятель Лавры обругал медицину за спасение инвалидов и разгневал Супрун

Супрун немедленно вступилась в защиту медицины и ее действий / УНИАН

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) возмутился тем, что нынешняя медицина спасает жизни людей с инвалидностью; священнослужитель заявил, что таким образом людей не спасают, а лишь продлевают их страдания.

"К сожалению, люди сегодня не понимают того, что они делают: они убивают такое, что приносит пользу, а спасают калек, дают возможность быть такими, знаете, овощами. Мы видим, сколько сегодня людей больных, которые должны были, видимо, давно умереть, но Господь за грехи наши посылает мучения, чтобы мы в них увидели свои страдания в будущем", - сказал священник в интервью изданию "Украина.ру".

Читайте такжеСупрун предложила снижать смертность в Украине танцамиНа такое высказывание священнослужителя немедленно отреагировала и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун, которая на своей странице в Facebook очень жестко раскритиковала митрополита - по ее мнению, высказывание отца Павла больше подходит к средневековью, а не к 2018 году в просвещенной Украине.

"Доступ к качественной медицинской помощи каждому, независимо от его финансового или физического состояния, является признаком развитого общества, которое мы все пытаемся строить в Украине. Утверждение людей, призывающих к обратному, говорят только об их безнравственности и является попыткой затянуть нас в прошлое" - заявила и.о. министра.

Ранее сообщалось, что во вторник, 2 октября, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рассмотрит постановление об отставке исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.