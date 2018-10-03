Парубий рассказал о "львовском плане Б" во время Майдана

Евромайдан / "АиФ"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был руководителем самообороны Евромайдана в 2014 году, рассказал о запасном плане на случай, если бы акции протеста сорвались в Киеве.

"Когда начались расстрелы, не было совещаний, тогда уже был бой. Первые смерти - это было что-то невероятно сложное. Масса раненых, масса погибших... Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые говорю, но был запасной план - если Майдан не удержится, переезжать на Западную Украину", - казал Парубий в интервью "Украинской правде".

По словам спикера парламента, план заключался в организации сопротивления в Львове.

"Поскольку все советы и администрации Западной Украины находились под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление, во Львове. Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го, мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, организуй там штаб"", - сказал Парубий, не уточнив имя информатора, но отметив, что отказался от поездки.

Ранее Парубий сообщил, что во время Евромайдана в 2014 году провокаторы свозили в центр Киева бомжей и проституток с целью помешать протестующим.

"Во время Майдана против нас использовали различные провокации. Была методика - завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на Майдан завозили проституток. Был этап - заходили титушки, провоцировали", - сказал он.