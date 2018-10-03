У большей части "польских" заробитчан будут проблемы с пенсией - Рева

Андрей Рева заявил, что 1 миллион 700 тысяч заробитчан пенсии могут не получить

Из двух миллионов украинских заробитчан в Польше только миллион устроен официально, и только третья часть их работающих официально отчисляет налоги в польский бюджет. Однако в будущем таких неплательщиков ожидают серьезные проблемы в Украине - и связаны они будут с социальным обеспечением.

Работающие нелегально не платят страховых взносов, у них не идет стаж - поэтому обеспечение пенсиями этих людей находится под большим вопросом, потому что платят налоги только 300 тысяч украинцев, в эфире "Радио НВ" рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Ранее стало известно, что в Украине со следующего, 2019 года без пенсий может остаться целый ряд лиц - украинцы, которые не набрали необходимого стажа, украинцы, который долго живут за границей, а также те, кто не прошел проверку Министерства финансов и некоторые переселенцы.