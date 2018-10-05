В Киеве на выходных потеплеет — синоптики

В Киеве 6-7 октября потеплеет, спрогнозировали синоптики / facebook.com/kievtypical

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье, 6-7 октября, днем температура воздуха достигнет +19 градусов (5 числа ожидалось до +16).

На выходных в столице прогнозируется небольшая облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу ночью будет +3… +5, днем — +17… +19. В воскресенье ночная температура ожидается +6… +8 градусов, а ночная также, как и в первый выходной, может составить +17… +19.

В Киеве 6-7 октября потеплеет, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в ночь на 6 октября в нашей стране на поверхности почвы, а местами и в воздухе, будут заморозки 0-5 градусов.