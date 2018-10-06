У закона об особом порядке на Донбассе есть единственный плюс — журналист

Закон об особом порядке на Донбассе имеет единственный плюс, считает журналист / facebook.com/backandalive/

Журналист и блогер Кирилл Сазонов считает, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей совершенно не полезен Украине.

Единственным плюсом документа является то, что он фактически не работал ни одного дня и вряд ли будет работать когда-либо, рассказал журналист "Обозревателю".

Собеседник подчеркнул, что документ заработает только после того, как Российская Федерация полностью выведет свои войска и наемников с части востока Украины, и там появится легитимная местная власть.

"Он (закон — Ред.) предполагает вещи, против которых мы категорически выступаем. Принят он был в сентябре 2014 года, когда нам очень была нужна пауза в боевых действиях, чтобы как-то создавать армию…", — отметил Сазонов.

Напомним, 4 октября Верховная Рада одобрила продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года.