Клых написал Сенцову письмо

Станислав Клых

Осужденный в России украинец Станислав Клых написал письмо другому украинскому заключенному, режиссеру Олегу Сенцову с благодарностью, что из-за его голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания.

Текст письма, полученный от матери Клыха Тамары, опубликовала правозащитница Мария Томак в Facebook.

"Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку. Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра", - говорится в письме.

Полный текст письма:

"Здравствуй, Олег!

Передаю тебе большой привет из тюрьмы г. Верхнеуральска Челябинской области. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в Новой газете. Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку.

Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны".

5 октября Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку Сенцов держал 145 дней.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Российские власти обвиняют их в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.