Наслаждаемся бабьим летом: синоптики порадовали прогнозом погоды на воскресенье

Синоптики порадовали прогнозом погоды / liveinternet.ru

В воскресенье, 7 октября, в Украине благодаря антициклону ожидается солнечная и теплая погода.

"Благодаря антициклону над нашей территорией выходные обещают быть погожими, солнечными и с комфортными дневными температурами +14…+21 °C. Наслаждаемся так называемым бабьим летом", – сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Вместе с тем ночью возможны местами заморозки, однако днем во всех без исключения областях Украины будет сухо и солнечно.

Напомним, ранее синоптики назвали области Украины, которым грозят заморозки.