Синоптики назвали области Украины, которым грозят заморозки

Ночью 7 октября в восточных областях Украины будут заморозки, предупредили синоптики / sxc.hu

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в ночь на воскресенье, 7 октября, в ряде областей нашей страны будут заморозки.

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0-3 градуса, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"7-8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — отмечается в сообщении.

Ночью 7 октября в восточных областях Украины будут заморозки, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.