В Госдуме назвали идею лишить артистов госнаград русофобией

В Госдуме раскритиковали законодательную инициативу / "ТВ Центр"

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что законодательная инициатива украинских политиков о лишении званий артистов эстрады является откровенной русофобией.

"Политическая элита Украины, власти Украины ищут любых поводов для того, чтобы нанести какой-то вред России и людям в России и продемонстрировать свою русофобию, сорвать любые контакты между русскими и украинцами", - цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что, учитывая общие настроения в Украине, данный законопроект имеет все основания быть принятым депутатами украинского парламента.

Напомним, в Верховной Раде предложили ввести персональные санкции и лишить госнаград ряд украинских и российских артистов за "антиукраинскую деятельность".