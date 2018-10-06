В парламенте предложили лишить наград российских и украинских певцов

Авторы заявления предлагают применить также персональные санкции.
В Верховной Раде предложили ввести персональные санкции и лишить госнаград ряд украинских и российских артистов за "антиукраинскую деятельность".
"Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса", - говорится в проекте постановления, опубликованном 3 октября на сайте парламента.
Предлагается лишить звания народного артиста Украины певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак и Таисию Повалий. Звания заслуженного хотят лишить Виталия Козловского и Светлану Лободу.
Напомним, муниципалитет итальянской Вероны принял решение о лишении президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города.