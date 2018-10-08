В аннексированном Крыму выгнали с работы автора статьи об особняке Дмитрия Киселева

Дмитрий Киселев / Вести.ру

В аннексированном Россией полуострове Крым был уволен с работы архитектор Владимира Мазурина − автор статьи об особняке телепропагандиста Дмитрия Киселева близ города Коктебель.

"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополе. А я живу в Феодосии. Приехал - мне сразу говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По соглашению сторон", − цитирует его "Новая газета".

По словам Мазурина, после получения известия об увольнении его самочувствие сразу ухудшилось. "Давление 180/90 и сахар в крови 20,8 ммоль", − сказал он.

Напомним, ранее в феодосийской газете "Город24" убрали статью об особняке пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле. Позднее сообщалось о том, что редактор издания лишился своей должности.