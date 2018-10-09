"Местные жалуются на изменившийся цвет воды": Тука рассказал о странностях отравления в Макеевке

Тука прокомментировал отравление людей в Макеевке / УНИАН

Причина отравления людей в Макеевке до сих пор неизвестна.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, пока что он может лишь обнародовать те факты, которые у него имеются.

"Факт первый – для проведения обеззараживания питьевой воды используется хлор. На территорию оккупированного Донбасса хлор поставляет Российская Федерация. В необходимом количестве вода Донбасса должна была получать четыре цистерны хлора, но получила две", – напомнил он во время чата на "Главреде".

Факт второй – местные жители массово жалуются на то, что изменился цвет воды, а также появились какие-то несвойственные запахи, которых не было ранее. "Вместе с тем, действительно существуют технологии, когда для обеззараживания воды используется не только хлор, но и марганец, и бром. Но у меня нет подтверждения, что на Донбассе были использованы какие-то другие химические вещества для очистки воды, кроме хлора", – добавил замминистра.

Кроме того, людям, которые были госпитализированы, врачи ставят диагноз – пищевое отравление. Поэтому факт отравления питьевой водой оккупационными властями не подтверждается.

Читайте такжеТука озвучил сценарий примирения "братских народов" Украины и России"Делается это намеренно или случайно – не знаю. Доступа у нас к тем территориям нет, получить какие-то объективные данные возможности у нас тоже нет. Именно поэтому я считаю целесообразным отправить туда международную наблюдательную миссию из экспертной среды по вопросам водоснабжения для того, чтобы международные специалисты имели возможность взять анализы и предоставить после изучения соответствующие выводы, чтобы в дальнейшем можно было обезопасить гражданское население от таких крайне негативных последствий", – подчеркнул Тука.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области 87 человек попали с отравлением в больницу по причине дезинфекции воды марганцем, который использовали как замену хлору.