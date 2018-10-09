"Он побежал перед машиной": известный блогер рассказала, как сбила насмерть человека

Блогер Лиза Богуцкая попала в смертельное ДТП / Фейсбук Л.Богуцкой

В результате ДТП с участием авто, за рулем которого находилась известная активистка и блогер Лиза Богуцкая, погиб человек.

Об этом Богуцкая сообщила в Facebook и подчеркнула, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора я сбила человека, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он побежал. Я увидела его поздно. Он был сильно выпивший, это видно даже на видео, снятом с регистратора свидетеля ДТП. Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызывала скорую. Через минуту подбежал еще один врач. Сердце пострадавшего они завели. А ночью он умер в больнице", - рассказала она детали ДТП.

Богуцкая подчеркнула, что намерена сотрудничать со следствием и не будет избегать правосудия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный российский актер Дмитрий Назаров, известный по роли в сериале "Кухня", за рулем авто сбил человека.