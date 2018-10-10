Украинские и российские пограничники сцепились из-за буровой вышки

Украинский корабль морской охраны "Николаев" вместе с пограничным самолетом Diamond у самоподъемной буровой установки "Петр Годованец" столкнулись с пограничным кораблем России, что в очередной раз показывает, что Россия незаконно действует в исключительной морской экономической зоне Украины.

"Традиционно, с приближением корабля морской охраны в район месторождений, ему на встречу выдвинулись корабли ЧФ РФ и береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ, в радиопереговорах спросили наш корабль о цели нахождения в так называемой "экономической зоне России". Получив ответ, что корабль морской охраны Государственной пограничной службы Украины находится на службе в морской экономической зоне Украины, они сказали, что не имеют больше вопросов", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Украинские пограничники направили в военную прокуратуру, прокуратуру АР Крым, СБУ материалы о противоправных действиях России в экономической зоне Украины, а также проинформировали об этом ПАО "ГАО Черноморнефтегаз".

Читайте также"Власти" Крыма отреагировали на вхождение кораблей ВСУ в "экономическую зону России"Кстати, самоподъемная буровая установка "Петр Годованец" была незаконно захвачена РФ в 2014 году и позже переименована оккупационной властью в "Крым-2". Ее переместили с Голицынского к Штормовому газоконденсатному месторождению.

Ранее в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону".