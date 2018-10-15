Темнокожий боевик "Черный Ленин" рассказал, как Москва обманула "ДНР"

"Черный Ленин" мечтал о жизни в России / Фото: скриншот из видео

Известный под позывным "Черный Ленин", темнокожий боевик-коммунист Айо Бенес пожаловался журналистам на московских кураторов, которые устроили беспредел на Донбассе.

"Ну бардак, ну поворуют, но потом-то все-таки будет присоединение к России, порядок… Вплоть до Дебальцевской битвы мы верили в то, что в Донбассе будет реализован абхазский и южноосетинский сценарий: Россия дает нам защиту и признает нашу независимость с прицелом на присоединение. Расширение Новороссии тогда притормозилось, но так хоть пусть будут признаны те территории, что есть", - рассказал наемник в интервью Новой газете.

По словам Бенеса, на захваченных территориях Донбасса до последнего верили, что Россия присоединит их к своей территории, из-за этого шли на уступки и на многое закрывали глаза. Однако со временем стало понятно, что это никогда не произойдет.

"Но мы не верим, что Кремль при всей своей буржуазности сдаст нас Украине. В "ДНР" и "ЛНР" вложено очень много российских денег, просто невыгодно отдавать все Украине", — говорит "Черный Ленин".

Напомним, гражданин Латвии Айо Бенес присоединился к боевикам в 2015 году. На родине его обвиняют в многочисленных преступлениях против государственности прибалтийской республики.

Ранее сообщалось, что Бенес рассказал, как в "ЛНР" оборотни в погонах убивают своих "сослуживцев".