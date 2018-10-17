"Если РФ обвинит Украину, значит "сами и взорвали": соцсети о теракте в Керчи

17 октября 2018, 16:56

Украинский сегмент соцсетей уверен, что за расстрелом людей стоит ФСБ.

В среду днем, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел теракт: неизвестный молодой человек взорвал устройство на первом этаже, а на втором устроил стрельбу по учащимся.

По последним данным в рещультате теракта погибли 18 человек, а еще 80 получили ранения. 

"Главред" собрал комментарии в социальных сетях.

Российский политолог и автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман пишет, что репутация путинского режима такова, что на него падает первое подозрение.

"Мотив очевиден. Путину нужен повод для новой атаки на Украину. Только так он сможет отвлечь население от внутренних проблем и поднять свой падающий рейтинг. Кроме того, он безусловно взбешен провалом РПЦ в Украине и, наверняка, жаждет мести. Формальный повод для этого ему может дать теракт, который спишут на СБУ, каких-то мифических бандеровцев или проукраинских крымскотатарских "исламистов" (предлог еще и для зачисток татар в Крыму).

Если российские власти заявят, что подозревают в керченской трагедии украинцев, а на ростелевидении в связи с этим начнется новый виток антиукраинской истерики, значит, скорее всего, "сами и взорвали", - предполагает политолог.

Телеведущий Максим Назаров отмечает появление первых российских "зорянов и шкиряков", которые уже увидели в Керчи след Украины: 

"Как видим молниеносных идиотов хватает с двух сторон. Тем временем уже 18 погибших"

"Трагедия в Керчи. Погибшие и раненые от взрыва самодельной бомбы.Просто помолчим по-человечески.Политики двух стран еще успеют потанцевать на костях...", - отмечает политолог Дмитрий Корнейчук.

Политолог Тарас Березовец отмечает, что в оккупированном Крыму все идет по плану Путина.

"Колледж находится в 300 метрах от т.н. Крымского моста. Русские могут объявить это попыткой подобраться к стратегическому объекту. За 4 года аннексированная территория не стала полуостровом благоденствия, а наоборот - полуостровом страха. Как в 2014 году заявляли отдельные крымчане, "мы мечтаем умереть в России". На сегодня это единственное - возможность умереть под оккупацией России - что кремлёвский режим обеспечил крымчанам. Дела с остальным в Крыму идут совсем неважно. И потому путинский режим обречён творить на полуострове то, что делает на территории РФ. Убивать мирных граждан чужого государства на временно оккупированном полуострове, чтобы отвлечь от имеющихся проблем", - считает Березовец.

Журналистка Юлиана Скибицкая отмечает, что даже спустя 20 лет с момента теракта в Колумбиане, расстрел невинных людей в помещении до сих пор самый популярный для подражания теракт:

"Керченский стрелок даже оделся почти один в один как Эрик. Ужасно это все, на самом деле"

Российский журналист Иван Давыдов прокомментировал появившиеся призывы начать войну с Украиной:

"Прочел некоторое количество людоедских рассуждений о необходимости срочно начинать войну с террористической киевской хунтой.

(Ну, держу в ленте всякое по рабочей необходимости, да и вообще - в целях исследования бытия.)

Фанаты путинского государства даже опаснее для нормальных людей, чем путинское государство. Государство изредка все-таки демонстрирует реакции, близкие к человеческим. 

Погибших ужасно жалко. Какая-то метафизическая в этом всем неправильность. Всегда".

Украинский журналист Вячеслав Чечило сделал неушительный вывод из реакции на теракт в соцсетях.

"Следствие еще выяснит участников и мотивы преступления в Керчи. Но, последив за реакцией соцсетей в России и в Украине, я вывод для себя уже сделал. И он неутешителен. Всё, чего не хватает для старта взаимной резни, - повода.

Как только он появится, или его придумают, мы радостно затопим все вокруг в крови. Все только начинается"

Журналист Аркадий Бабченко напомнил, что предупреждал крымчан о том, что их ждет в составе России:

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледже"Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... ...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще"

Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится.О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам".

Айдер Муждабаев считает, что теракт в Керчи был организован силами ФСБ.

"Меня удивляет не то, что ФСБ организовала в Крыму теракт. А то, что оккупанты не прибегали к этому проверенному средству ужесточения режима так долго. Но в том, что это рано или поздно случится, я не сомневался и много раз об этом писал. Всё, команда отдана, началось", - написал журналист.

Участник АТО Евгений Степаненко также выразил мненеи, что теракт в Керчи был ожидаем:

"Теракт в Керчи - увы ожидаемая история. Вопрос был не в том - взорвется ли, а только - где и когда. Не повезло детям в колледже в Керчи. За все годы существования Крыма в составе Украины - полуостров не знал ни слов терроризм, ни слов взрывчатка, ни слова - теракт. Привыкайте дорогие крымчане - вот она Россия, которую вы так призывали"

Гала Скляревская отмечает, что пока она делала скрины со страницы вконтакте предполагаемого убийцы в Керчи, за несколько минут на главной изменили фото. 

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Россия Украина ФСБ Крым Айдер Муждабаев Керчь Аркадий Бабченко Дмитрий Корнейчук Вячеслав Чечило Тарас Березовец Игорь Эйдман теракт в Керчи
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