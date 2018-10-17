Крушение истребителя "Су-27" на учениях: В военной прокуратуре рассказали о причине инцидента

На данный момент главной и единственной причиной катастрофы истребителя модели Су-27, произошедшей в среду, 16 октября, во время международных учений Clear Sky-2018 в Винницкой области, следствие видит является нарушение правил полета или предполетной подготовки.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь военной прокуратуры центрального региона Украины Андрей Киселев, сообщает портал "Обозреватель".

По его словам, следователи сейчас ожидают выводы экспертной комиссии, собранной для изучения крушения истребителя.

"Единственная версия, которая есть у следствия - нарушение правил полета или подготовки к ним. Возможны и другие, но это будет известно после того, как мы будем иметь выводы экспертной комиссии Минобороны и авиационно-технической лаборатории, работающих на месте событий", − сказал Киселев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что

Истребитель "Су-27" / 24daily.net

На данный момент главной и единственной причиной катастрофы истребителя модели Су-27, произошедшей в среду, 16 октября, во время международных учений Clear Sky-2018 в Винницкой области, следствие видит является нарушение правил полета или предполетной подготовки.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь военной прокуратуры центрального региона Украины Андрей Киселев, сообщает портал "Обозреватель".

По его словам, следователи сейчас ожидают выводы экспертной комиссии, собранной для изучения крушения истребителя.

"Единственная версия, которая есть у следствия - нарушение правил полета или подготовки к ним. Возможны и другие, но это будет известно после того, как мы будем иметь выводы экспертной комиссии Минобороны и авиационно-технической лаборатории, работающих на месте событий", − сказал Киселев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что истребитель Су-27 упал в рамках учений Clear Sky 2018, в районе села Уланов на Виннитчине.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Украине 8 октября. В них, кроме ВСУ принимают участие восемь стран - США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния. Позднее стало известно, в что результате катастрофы погиб полковник ВСУ. Далее сообщалось о том, что пилоты "Су-27" не сообщали об опасностях и проблемах перед крушением.