Пилоты Су-27 не сообщали об опасностях и проблемах перед крушением - СМИ

"Су-27". Иллюстративное фото / topwar

Украинский и американский летчики перед катастрофой истребителя модели "Су-27УБ", случившийся в Винницкой области в рамках учений Clear Sky 2018, не сообщали о неисправности или опасности.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Громадське" со ссылкой на собственные источники в украинских ВВС. "Не записях нигде нет каких криков или предупреждений от пилотов перед падением, то есть ничего не было сказано о неисправности или опасности", − заявили они.

Кроме того, источники в ВВС отметили, что фактора недоразумения либо недопонимания между пилотами, никакого быть не могло, поскольку украинский летчик говорил по-английски и легко общался со своим американским коллегой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что истребитель Су-27 упал в рамках учений Clear Sky 2018, в районе села Уланов на Виннитчине.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Украине 8 октября. В них, кроме ВСУ принимают участие восемь стран - США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния. Позднее стало известно, в что результате катастрофы погиб полковник ВСУ.