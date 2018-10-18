Львовские таможенники в британской краске обнаружили золотые слитки

Сотрудники Львовской таможни обнаружили в банке с краской, которую пытались переправить через границу, золотые слитки на сумму порядка 1,8 млн гривен.

"Посылка поступила из Великобритании на адрес в городе Львове. Среди задекларированных вещей была банка с краской. Во время ее углубленного осмотра таможенники обнаружили посторонние предметы, а именно восемь золотых слитков с пробирными клеймами 999.9 общим весом 1,64 кг и ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Отмечается, что привезла банку с краской женщина, которая проживает в Великобритании. Она пыталась провезти золото через границу незаконным способом, введя в заблуждение сотрудников таможенной службы.

Действия нарушительницы подпадают под ч. 1 ст.483 Таможенного кодекса Украины, которая инкриминирует перемещение через госграницу банковского металла с сокрытием от таможенного контроля. По факту правонарушения будет проведена экспертиза, а дело направлено в суд.

Напомним, в Одесском порту украинские таможенники задержали крупную партию контрабанды. На территорию Украины планировалось незаконно ввезти крупную партию сигарет.