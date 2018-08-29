Борца с контрабандой на Одесской таможне самого поймали на контрабанде

29 августа 2018, 21:43

Через таможню пытались незаконно провезти партию сигарет общей стоимостью выше 15 миллионов гривен.

Сигареты - ходовой и быстро окупаемый товар
Сигареты - ходовой и быстро окупаемый товар / sfs.gov.ua

Одесском порту укранские таможеники задержали крупную партию контрабанды; на территорию Украины планировалось ввезти контрабандные сигареты.

"Табачная продукция (сигарет"Marlboro") была обнаружена во время таможенного контроля контейнера с грузом "туалетная бумага", который одно из отечественных предприятий экспортировало в Израиль. Во время проведения таможенного досмотра груза оказалось, что только первые четыре ряда 40-футового контейнера занимают коробки с туалетной бумагой. Дальше - виднеются только сигареты. Ориентировочное количество выявленных табачных изделий - от 500 до 600 000 пачек сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии изъятых сигарет может достигать 15-17 млн ​​грн", - сообщает пресс-служба ГФСУ.

Отправляло груз ЧП "Либра" из Черновцов, получало - компания Ramil Basairzade из Израиля. А вот экспедитором контрабандного товара оказалась достаточно известная в Одессе компания ООО "Интер Транс Лоджистик".

На сайте Европейской бизнес ассоциации сообщается, что основателем компании является Виктор Берестенко.

Виктор Берестенко возглавляет местный общественный совет при ГФС; известен тем, что неоднократно выступал с разоблачением контрабандных схем на Одесской таможне.

Летом этого года на основе информации, которую предоставил "активист Берестенко", в немецком издании Süddeutsche Zeitung появилась информация, якобы Украина теряет на контрабанде 4,8 млрд. долларов ежегодно, а Одесская таможня является одной из самых проблемных.

Читайте такжеНа Волыни контрабандисты пытались "пролезть" в Польшу, прикинувшись лосямиВ то же время, по информации СМИ, "активистская деятельность" Берестенко имела целью лоббирование интересов собственного бизнеса. С 2017 года после смены руководства таможни он фактически потерял все преференции. И путем "информационного давления" пытался их вернуть.

Это не первый случай, когда компании Берестенко ловят на контрабанде. В апреле этого года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о схеме серого импорта в Украину автомобилей Porsche с ОАЭ, в которой была причастна компания "Интер Транс Лоджистик".

Последний раз партию контрабандных сигарет такого объема изымали в апреле 2017 года - правда, тогда все происходило в Борисполе.

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Одесса скандал контрабанда таможня нелегальные сигареты
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