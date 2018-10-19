Украинскую кинокомпанию обвинили в съемках инаугурации Путина, опубликован документ

Украинскую кинокомпанию обвинили в работе на РФ / Go Work

Российский филиал украинского "Фильмотехника" - ООО "Партнер ТВ" – снимал церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, а также фильм "Крым" об аннексии украинского полуострова.

Как пишет в своем обращении к руководству СБУ, Генпрокуратуре Украины и Госкино народный депутат Украины Виталий Куприй, ООО "Партнер ТВ" также участвовало а съемках парада военной техники в аннексированном Севастополе по случаю 9 мая; открытия моста через Керченский пролив; Дня России на Красной площади в Москве 13 июня.

Нардеп отмечает, что операторы этой компании на технике компании также снимали пропагандистский фильм "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина и "Экипаж" российского режиссера Николая Лебедева, съемки которого проводились на территории аннексированного Крыма.

При этом в документе обращается внимание на то, что эта компания имеет свою главную базу на территории киевской киностудии им. Александра Довженко и ее деятельность не интересует правоохранительные органы и спецслужбы.

"Каким образом возможна ситуация, в которой украинская компания, которая позиционирует себя и своего владельца как "оскароносца" Анатолия Кокуша как украинца и гражданина Украины, ведет бизнес в стране-агрессоре и получает кровавые деньги, беспрепятственно ввозя их и отмывая их в Украине? Почему компетентные органы государственной власти, в частности Служба безопасности Украины, которая запретила въезд в Украину российским деятелям культуры, которые гастролировали в оккупированном Крыму и территории АТО, позволяют в то же время гражданам и юридическим лицам Украины свободно передвигаться через государственную границу России многочисленное количество раз, которые обманчивым и тайным путем ездят в эту страну-агрессор через границу Белоруссии и Молдовы?", - подчеркивается в обращении, опубликованном в Facebook.

Напомним, ранее блогер и активист Евромайдана Александр Барабошко заявлял о том, что "Фильмотехник"/"Partner TV" снимает пропаганду для России.