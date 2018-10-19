Перед выходными Киев парализован пробками - карта заторов

Киев снова стоит в пробках - прямо накануне выходных / Факти - ICTV

В конце рабочей недели украинская столица уже традиционно оказалась в плену ковали масштабные 7-балльные пробки - именно это показывает Google Maps.

Вечерний час пик отмечен традиционными пробками в центре столицы; около станций метро станций метро: "Дружбы народов", "Университет", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Вокзальная", а также "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" автомобили плетутся со скоростью 5-7 км/ч.

Наиболее загружены движением в центре улицы Саксаганского и Льва Толстого.

На Левом берегу Киева в районе станций метро "Гидропарк" и "Левобережная" затруднено движение.

Кроме того, без пробок не обошлось и на проспекте Победы. Здесь автомобилям удается двигаться со скоростью не более 10 км/ч в районе станций метро "Берестейская" и "Нивки".

На Окружной дороге также пробки - из-за нескольких произошедших в этом районе ДТП.