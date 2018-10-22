ГПУ заявила о срыве следственных действий по делу о Евромайдане

ГПУ / 112.ua

Сотрудники Генпрокуратуры Украины не могут завершить следственные действия по делу о стрельбе на Евромайдане из-за того, что киевские власти не переносят временный памятник погибшим.

Об этом заявил руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк, передает depo.ua.

"Уже через 10 дней могут начаться работы, а до настоящего времени не перенесен этот мемориал для того, чтобы мы могли действительно качественно провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя сейчас сделать из-за того, что он мешает", - сказал Горбатюк.

По его словам, Генпрокуратура уже направляла письмо киевским властям с просьбой перенести памятник, но с июля "просьбы прокуратуры не находят отклика".

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что во время Евромайдана в 2014 году провокаторы свозили в центр Киева бомжей и проституток с целью помешать протестующим.

"Во время Майдана против нас использовали различные провокации. Была методика - завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на Майдан завозили проституток. Был этап - заходили титушки, провоцировали", - поведал Парубий.