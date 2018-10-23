"Под молчаливое согласие": СМИ узнали, на сколько подорожает проезд в машрутках Киева и Киевщины

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Стоимость проезда в маршрутках в пределах Киева и Киевщины до конца нынешнего года увеличится на сумму в размере от 1 до 3 гривен.

Такое мнение высказал глава компании "Трансгруп" Владимир Назаренко, сообщает портал "УНН". "Цены на проезд будут повышаться — по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное — в пределах гривны-двух. Пригородные — в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех", — сказал он.

Читайте такжеНовое подорожание в Украине: пригородные перевозчики назвали причины повышения цен на проездПо словам Назаренко, на данный момент цена проезда на отдельных маршрутах Киева сравнялась с тарифом на проезд в коммунальном транспорте и составляет восемь гривен. Однако, если топливо продолжит дорожать, то стоимость билета в маршрутках также вырастет.

Назаренко сказал о том, что еще в начале года представители перевозчиков Киева и области предоставляли в КГГА расчеты с обоснованием повышения платы за проезд до десяти гривен. В мэрии, по его словам, ответа так и не предоставили. Перевозчики же, в свою очередь, расценивают позицию власти как "молчаливое согласие".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве вслед за метро подняли цены на проезд в маршрутках.