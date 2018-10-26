"Польша создает ситуацию": Климкин объяснил очереди на украинско-польской границе

На границе с Польшей автомобили стоят несколько часов / Фото: УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Польша отменила на границах "зеленый коридор", который позволял беспрепятственно провести необлагаемые налогом товары, поэтому в пунктах пропуска возникли большие очереди.

"Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами, контролем? Механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля", - цитирует дипломата Радио Свобода.

По словам Климкина, данный вопрос решается и между Украиной и Польшей заключен договор об увеличении на границе пунктов пропуска с четырех до восьми.

Министр подчеркнул, что увеличивается количество украинцев, которые ездят на работу в Польшу, что также провоцирует пробки. Он отметил, что в соседней стране сейчас находится на заработках свыше полутора миллионов украинцев.

Напомним, ранее Климкин заявил, что украинцам небезопасно посещать соседнюю Беларусь.

Позже в МИД Беларуси отметили, что заявление министра иностранных дел Украины о том, что украинцам угрожает опасность во время пребывания в Беларуси не соответствует действительности.