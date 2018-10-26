"Средневековые пытки": в украинских тюрьмах нашли жуткие инструменты

Во время проверки соблюдения требований законов в Полтавской исправительной колонии №64, Божковской исправительной колонии №16, Крюковской исправительной колонии №29 и Надержинщинской исправительной колонии №65 были обнаружены жуткие спецсредства.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в нескольких местных тюрьмах нашли зацепы и ухваты, обмотанные колючей проволокой с острыми металлическими шипами, ломы и кувалды, которые могли применить для пыток заключенных.

"Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на свободе людьми? После бесчеловечного обращения с ними?!", - написала она в Facebook.

По ее словам, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

При этом запрещенные предметы изъяли для проведения ряда экспертиз, добавила Сарган.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в камерах Лукьяновского СИЗО, где содержались осужденные "торнадовцы", был обнаружен нацистский флаг, алкоголь, ножи, инструменты и биты.