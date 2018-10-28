Синоптики предупредили о похолодании и дожде в Киеве

В Киеве в среду похолодает и будет дождь, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в среду, 31 октября, температура воздуха не превысит отметку в +15 градусов (30 числа ожидалось до +19 и без осадков).

В последний день октября в столице днем ожидается небольшой дождь, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в среду ночью температура составит +7… +9, а днем — +13… +15 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, его скорость может составить 5-10 м/c.

В Киеве в среду похолодает и будет дождь, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник и во вторник, 29-30 октября, температура воздуха днем достигнет +19 градусов (28 числа ожидалось до +17), будет переменная облачность.