"Последнее потепление в 2018-м": синоптик сказал, как долго в Украине продержится теплая погода

В Украине теплая погода будет держаться всю следующую неделю, сообщил синоптик / Reuters

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в нашей стране теплая погода будет держаться всю следующую неделю (29 октября — 4 ноября).

Будущее повышение температуры воздуха — последнее в 2018 году, оно связано с перестройкой барического поля (распределение атмосферного давления), меняется направление воздушных масс, рассказал синоптик "Апострофу".

"Сейчас оно (направление воздушных масс — Ред.) северо-западное, смещается на запад и юго-запад, а на юге всегда теплее, за счет этого и идет потепление", — отметил собеседник.

По его словам, предварительно, до 5-7 ноября государство будет оставаться в таком поле повышенного давления. "В конце следующей недели немного начнет холодать на востоке Украины: воздух будет идти с районов центральной России, и ночные температуры опустятся до 2-7 градусов тепла, а дневные будут держаться на уровне 10-15 градусов", — добавил эксперт. Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.