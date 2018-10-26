Ощутимое потепление: синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В Киеве на выходных ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве на выходных, 27-28 октября, температура воздуха днем достигнет +14 градусов (26 числа ожидалось до +9).

В столице в субботу днем прогнозируется небольшой дождь, а в воскресенье — переменная облачность и без осадков, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 27 октября в Киеве ночью будет +2… +4, днем — +12… +14 градусов. Ожидается, что 28 числа ночью станет немного теплее — +6… +8, а днем воздух также прогреется до +12… +14.

В Киеве на выходных ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.