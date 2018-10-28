В понедельник синоптики обещают в Киеве почти +20

В понедельник в столице прогнозируется переменная облачность, отметили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник и во вторник, 29-30 октября, температура воздуха днем достигнет +19 градусов (28 числа ожидалось до +17).
В первые рабочие дни новой недели будет переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 29-30 октября ночью температура составит +8… +10, а днем — +17… +19 градусов.
Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в нашей стране теплая погода будет держаться всю следующую неделю (29 октября — 4 ноября).