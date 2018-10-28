Пограничники не пустили в Украину дуэт из России

Пограничники выдворят певиц из Украины в ближайшее время / dpsu.gov.ua

Украинские пограничники взяли в оборот солисток российской группы "Две Маши" - исполнительницам отказано в визите в Харьков и запрещен въезд в Украину на три года, гражданок РФ выявили в ходе пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог".

"Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове. Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Крыма с целью выступлений и съемок клипов, пересекая госграницу Украины через закрытый пункт Читайте такжеПрокремлевскому британскому политику запретили въезд в Украинупропуска", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Солистки будут возвращены в Россию в самое ближайшее время, отметили пограничники.

Ранее стало известно, что российским пранкерам Владимиру Кузнецову ("Вован") и Алексею Столярову "Лексус" запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.