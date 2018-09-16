Прокремлевскому британскому политику запретили въезд в Украину

Эндрю Мюррей (справа) известен, как прокремлевски настроенный политик / СМИ

Украина запретила въезд на три года Эндрю Мюррею, советнику британского политика Джереми Корбина, по причине угрозы национальной безопасности Украины.

Мюррею запрещено въезжать в Украину еще с июня 2018 года, говорится в ответе СБУ на запрос Апострофа в рамках совместного расследования издания с британским таблоидом Daily Mail.

В СБУ добавили, что Мюррею запрещен въезд из-за его пророссийской пропагандистской деятельности. В 2014 году Мюррей, который в течение 40 лет был членом Коммунистической партии Великобритании, помог запустить движение "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине", чтобы противостоять действиям украинской власти.

После того, как Россия начала агрессию в Крыму и Донбассе, Мюррей использовал это движение, чтобы описывать ситуацию в Украине как "войну, которая проводится киевским правительством против народа".

Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну бывшую участницу группы "Ночные снайперы" и лидера коллектива "Сурганова и Оркестр".