Прокремлевскому британскому политику запретили въезд в Украину

Мюррей, советник другого политика Джереми Корбина, осуществлял в Европе антиукраинскую деятельность в интересах Кремля.
Украина запретила въезд на три года Эндрю Мюррею, советнику британского политика Джереми Корбина, по причине угрозы национальной безопасности Украины.
Мюррею запрещено въезжать в Украину еще с июня 2018 года, говорится в ответе СБУ на запрос Апострофа в рамках совместного расследования издания с британским таблоидом Daily Mail.
В СБУ добавили, что Мюррею запрещен въезд из-за его пророссийской пропагандистской деятельности. В 2014 году Мюррей, который в течение 40 лет был членом Коммунистической партии Великобритании, помог запустить движение "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине", чтобы противостоять действиям украинской власти.
После того, как Россия начала агрессию в Крыму и Донбассе, Мюррей использовал это движение, чтобы описывать ситуацию в Украине как "войну, которая проводится киевским правительством против народа".
Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну бывшую участницу группы "Ночные снайперы" и лидера коллектива "Сурганова и Оркестр".