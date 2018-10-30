Скандал на Житомирщине: тренера по шахматам обвинили в растлении школьницы

Задержан тренер по шахматам, подозреваемый в растлении детей / УНИАН

В Житомирской области разгорается скандал вокруг 59-летнего детского тренера по шахматам, который подозревается в растлении 11-летней девочки.

События разворачивались в Бердичеве. На сегодня кружок "Белая ладья", где проходили занятия по шахматам, закрыт и опечатан полицией. При этом родители отказываются водить детей на занятия.

Кружок посещало до трех десятков учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. По словам руководитель центра спортивного досуга, на развратное поведение подчиненного до сих пор никто не жаловался.

В свою очередь, коллеги обвиняемого шокированы обвинениями, однако в вину опытного педагога не верят, передает ТСН.

Читайте такжеВ США учитель использовал гипноз для сексуального растления девочек

"Если бы было, я бы сам поднял шум. Ни от родителей, ни письменно, ни устно – вообще ничего не было. Я каждый день с ним общался", - заверил руководитель городского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" Олег Рудницкий.

Коллеги рассказали, что педагог показывал хорошие результаты, дети выполняли и первые разряды, при этом в кружок набирали детей с шести лет.

Напомним, ранее на Сумщине задержали 41-летнего педагога, совращавшего ученицу.