В Украине временно перекроют воздушное пространство над Черным морем

Украина будет испытывать ракеты над Черным морем / Фото: twitter.com/stsegolko

В Черном море воздушное пространство площадью 100 км на 450 км к западу от оккупированного Крыма будет перекрыто на четыре дня.

Как сообщает "Украинский милитаристский портал", причиной послужило испытание ракет в акватории.

"Информирование об этом было осуществлено через систему NOTAM, в соответствии с чем в указанном районе будет перекрыто движение воздушных судов. Движение перекрывается на 4 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летные учения по испытанию зенитно-ракетных комплексом начнутся в Херсонской области 1 ноября. Воздушное пространство будет перекрыто до 4 ноября.

Как ранее сообщалось, два капитально отремонтированных самолета и семь новых БТР-4 поступили на вооружение ВСУ.

Напомним, украинская армия получила на вооружение новый ракетный комплекс национального производства "Ольха".