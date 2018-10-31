В Украине временно перекроют воздушное пространство над Черным морем

Район будет закрыт на протяжении четырех суток.
В Черном море воздушное пространство площадью 100 км на 450 км к западу от оккупированного Крыма будет перекрыто на четыре дня.
Как сообщает "Украинский милитаристский портал", причиной послужило испытание ракет в акватории.
"Информирование об этом было осуществлено через систему NOTAM, в соответствии с чем в указанном районе будет перекрыто движение воздушных судов. Движение перекрывается на 4 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летные учения по испытанию зенитно-ракетных комплексом начнутся в Херсонской области 1 ноября. Воздушное пространство будет перекрыто до 4 ноября.
Как ранее сообщалось, два капитально отремонтированных самолета и семь новых БТР-4 поступили на вооружение ВСУ.
Напомним, украинская армия получила на вооружение новый ракетный комплекс национального производства "Ольха".