Под Горловкой украинские военные и боевики существенно сблизились — Хуг

Под Горловкой позиции украинских военных и боевиков существенно сблизились, сообщили в ОБСЕ / Reuters

На Донбассе в районе захваченной Горловки в одном месте расстояние между позициями украинских военных и боевиков сократилось почти на километр.

Противники сблизились из-за появления новых траншей, рассказал на брифинге в Киеве первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия выявили возле Ставков и Горловки новые системы траншей, которые тянутся далее на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, которое в одном месте сократилась почти на один километр", — заявил он.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе где-то под контроль украинских военных отошли 1,5 кв. километра территории, а где-то бойцы вырыли подземные ходы на позиции, вынесенные вперед.