Foreign Policy заменил слова Хуга об отсутствии российских военных на Донбассе многоточием

Первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг / Reuters

Американский журна Foreign Policy удалил из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александром Хугом его слова об отсутствии прямых доказательств участия России в конфликте на Донбассе.

Вместо цитаты Хуга издание поставило многоточие.

По словам журналистов, высказывание удалили, поскольку оно "не передало подразумевавшуюся Хугом точку зрения".

Ранее в интервью Foreign Policy Александр Хуг заявил, что сотрудники Миссии "не увидели прямых доказательств российского вмешательства (в конфликт на Донбассе. - Прим.)".

Слова Хуга прокомментировала первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российкое. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - написала она в Facebook.