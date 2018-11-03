Конституционный суд принял важное решение по мораторию на продажу сельхозземли

Конституционный суд Украины / УНИАН

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) отказала в открытии производства по конституционному представлению 69 нардепов относительно соответствия Основному закону норм "Переходных положений" Земельного кодекса Украины (ЗКУ), касающихся моратория на продажу земли сельскохозяйственного значения.

Как сообщается на сайте суда, речь идет о положениях пунктов 14, 15 раздела X "Переходные положения" ЗКУ.

"Вынесено определение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - сказано в сообщении.

Аналогичное решение КС принял в феврале этого года. В июле группа из 69 нардепов обратилась в КС с представлением о признании неконституционным моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения. Депутаты аргументировали такое решение нарушением 41 статьи Конституции, в которой говорится о праве собственности.

Часть представления взята из решения ЕСПЧ, который в мае признал мораторий на продажу сельхозземли в Украине нарушением прав человека.

Мораторий на продажу сельхозземли парламент продлил 7 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что около 5 тыс. гектаров украинской земли общей стоимостью более 862 млн грн. может отойти Польше из-за эрозии берега реки Западный Буг в Волынской области.

Из-за нехватки денег в бюджете прекратились работы по укреплению берега Западного Буга, по которому проходит граница между странами, и река скоро поменяет свое русло - "в пользу" Польши.