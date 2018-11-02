Польша стала претендентом на 5 тыс. гектаров украинской земли

Польша / Zaxid.net

Около 5 тыс. гектаров украинской земли общей стоимостью более 862 млн грн. может отойти Польше из-за эрозии берега реки Западный Буг в Волынской области, к которой привело недофинансирование укрепления приграничных зон - граница между странами проходит по плесу реки.

Об этом говорится в официальном отчете Госаудитслужбы по результатам проверки работы Госводагентсва с 2015-го по 2018 год.

Отмечается, что такая же угроза есть и на пограничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и др. на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Стоимость необходимых работ составляет около 2 млрд грн.

При этом Министерству финансов и Минэкологии о проблеме было известно, однако за два года средства на береговые работы не выделялись.

В начале октября польский депутат Аркадиуш Муларчук заявил о намерении Варшавы взыскать с Германии $850 млрд репараций за Вторую мировую войну.

По его словам, в 1947 году власти Польши оценивали военный ущерб в $48,8 млрд долларов. В пересчете на сегодня это $850 млрд.

"Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы повредить нашему демографическому потенциалу", - сказал он, подчеркнув, что потери невозможно восстановить даже спустя много поколений.

Поскольку $850 млрд - это сумма, вдвое превышающая бюджет Германии, Муларчук предлагает выплачивать ее на протяжении 50 или 100 лет, вкладывая деньги в развитие польской экономики.