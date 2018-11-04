Эксперт назвала условие, при котором России светит снятие санкций за Крым

Если Владимир Путин уступит на Донбассе, то с РФ снимут санкции за Крым, полагает эксперт / Reuters

Эксперт-международник Ирина Верещук считает, что если президент Российской Федерации Владимир Путин уступит на Донбассе, тогда со страны снимут санкции, наложенные за захват Крыма.

Глава РФ хочет сфокусировать мировое внимание на проблемах на востоке Украины, "горит" не на полуострове, а на Донбассе, рассказала аналитик "Обозревателю".

"Крым вынесли за скобки. Нет ни одного переговорного процесса, где был бы указан Крым. Только в санкциях западного мира. И если Путин уступит на Донбассе, тогда санкции за Крым снимут. Де-факто он будет российским, а де-юре пусть так и остается", — отметила собеседница.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.