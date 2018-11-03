В Украине прошли исторические боевые испытания ракет С-300В

Испытания прошли успешно / фото: reitingi.lv

ВСУ провели успешные испытания мобильного зенитно-ракетного комплекса С-300В1. Пуск стал поистине историческим, поскольку прошел впервые за последние 19 лет.

"Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально короткие сроки. Успешные боевые запуски с восстановленных ЗРК, а также испытания модернизированных систем управления огнем загрузят заказами наш ВПК", - сообщает на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

Отмечается, что ракетно-зенитные комплексы были восстановлены в начале текущего года. Комплексы С-300В также предназначены для обороны важных объектов от всех видов возможных воздушных угроз.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) опубликовало карту зоны поражения ЗРК С-400, которые Россия развернула в аннексированном Крыму возле Севастополя, Феодосии и Евпатории.