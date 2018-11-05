Нардеп пригрозил России оккупацией пробудившимися украинскими воинами

5 ноября 2018, 15:53

Парламентарий пообещал "свергнуть местную тиранию" и "распределить Россию между странами-победителями".

Мосийчук
Нардеп Игорь Мосийчук / УНИАН

Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией украинцами.

По словам депутата 1612 году Москва была освобождена якобы не от поляков, а от украинцев.

"На самом деле, Московию в тот день оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тысяч украинских казаков", - написал Мосийчук в Facebook.

Нардеп отметил, что в 1618 году польско-украинские войска победным маршем дошли до Москвы и осадили город. "И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержение местной тирании и распределение России между странами победителями", - заключил он.

Ранее экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун выразил мнение, что в ближайшие 10-20 лет аннексированный Крым вряд ли будет возвращен в состав Украины.

Однако в течение этого времени, считает он, Россия должна выплатить Киеву "триллионы" в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Эти деньги, по словам бывшего генпрокурора, помогли бы поднять экономический уровень Украины настолько, что жители полуострова, поддержавшие аннексию, сами бы попросились назад.

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Россия Украина оккупация Игорь Мосийчук
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