"Меня облили дерьмом": Ницой выдвинула телеканалу Порошенко громкое обвинение

Лариса Ницой / Телеканал "112 Украина"

Скандальная украинская детская писательница Лариса Ницой записала видеообращение, в котором обвинила журналистку принадлежащего президенту Петру Порошенко "5 канала" в том, что та "облила ее дерьмом".

Видеозапись Ницой разместила в Facebook.

"Журналистка "5 канала" подготовила в отношении меня и продемонстрировала Украине материал. Она взяла материал российского телевидения, российского производства, назвала российских журналистов "уважаемыми коллегами", показала этот материал всей Украине, меня обозвала, раскритиковала, унизила и подала этот материал как истину", - сказала писательница, обращаясь непостредственно к президенту.

По мнению Ницой, журналистка показала, что теперь все, кто требует разговаривать на украинском языке, будут "высмеяны и унижены". По ее словам, ее не удивляет, что таких, как она, и ее в частности якобы унижали на телеканалах "112 Украина" и NewsOne, однако возмущает, что речь идет о президентском канале с провластной повесткой.

Писательница считает, что это "заказ" и "чернуха", имеющие целью подрыв ее репутации. Поэтому она спрашивает: "Петр Алексеевич, вы меня заказали?"

"За мое желание меня высмеяла журналистка вашего канала! За то, что я решилась высказать свое желание громче всех? Выразить на всю страну, а не шепотом? За то, что я озвучила желание подавляющего большинства украинцев: украинцам нужна для существования их родная среда, как рыбе водоем - за это меня облила дерьмом ваша журналистка?" - обиделась Ницой.

Ранее Ницой заявила, что после освобождения оккупированных территорий Донбасса жители самопровозглашенных "ЛДНР" должны стать гражданами Украины заново.

По ее словами, какое-то время после деоккупации там нельзя будет проводить выборы. Писательница считает, что местные жители должны будут получать украинского гражданство заново. По ее мнению, для этого нужно изменить законодательство.

"Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить", - сказала Ницой.