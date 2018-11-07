"Меня облили дерьмом": Ницой выдвинула телеканалу Порошенко громкое обвинение

7 ноября 2018, 18:42

По мнению Ницой, журналистка показала, что теперь все, кто требует разговаривать на украинском языке, будут "высмеяны и унижены".

Ницой
Лариса Ницой / Телеканал "112 Украина"

Скандальная украинская детская писательница Лариса Ницой записала видеообращение, в котором обвинила журналистку принадлежащего президенту Петру Порошенко "5 канала" в том, что та "облила ее дерьмом".

Видеозапись Ницой разместила в Facebook.

"Журналистка "5 канала" подготовила в отношении меня и продемонстрировала Украине материал. Она взяла материал российского телевидения, российского производства, назвала российских журналистов "уважаемыми коллегами", показала этот материал всей Украине, меня обозвала, раскритиковала, унизила и подала этот материал как истину", - сказала писательница, обращаясь непостредственно к президенту.

По мнению Ницой, журналистка показала, что теперь все, кто требует разговаривать на украинском языке, будут "высмеяны и унижены". По ее словам, ее не удивляет, что таких, как она, и ее в частности якобы унижали на телеканалах "112 Украина" и NewsOne, однако возмущает, что речь идет о президентском канале с провластной повесткой.

Писательница считает, что это "заказ" и "чернуха", имеющие целью подрыв ее репутации. Поэтому она спрашивает: "Петр Алексеевич, вы меня заказали?"

"За мое желание меня высмеяла журналистка вашего канала! За то, что я решилась высказать свое желание громче всех? Выразить на всю страну, а не шепотом? За то, что я озвучила желание подавляющего большинства украинцев: украинцам нужна для существования их родная среда, как рыбе водоем - за это меня облила дерьмом ваша журналистка?" - обиделась Ницой.

Ранее Ницой заявила, что после освобождения оккупированных территорий Донбасса жители самопровозглашенных "ЛДНР" должны стать гражданами Украины заново.

По ее словами, какое-то время после деоккупации там нельзя будет проводить выборы. Писательница считает, что местные жители должны будут получать украинского гражданство заново. По ее мнению, для этого нужно изменить законодательство.

"Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить", - сказала Ницой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко 5 канал Лариса Ницой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:58
По результатам выборов две должности губернаторов займут американцы украинского происхождения
18:42
"Меня облили дерьмом": Ницой выдвинула телеканалу Порошенко громкое обвинение Видео
18:32
Друг Путина потерял должность в Конгрессе США Видео
18:28
Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров
17:59
Россия развернула у границы с Украиной 29 батальонных групп - Минобороны
17:28
В Днепре ровесники избили и унизили школьницу - СМИ Видео
17:13
"Нафтогаз" потребовал от Кабмина 6,5 млрд грн через суд
17:06
"В Дмитриев день зима лезет на плетень": синоптики порадовали прогнозом на 8 ноября Видео
16:59
Олега Грицака в 2014 году заставляли выступать против участников Евромайдана - прокуратура
16:50
В РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть Украину
16:29
Брат Путина прикрывал своим именем сомнительные проекты в 33 компаниях - СМИ
16:07
Глава "Укравтодора" рассказал, когда в Украине появятся дороги европейского уровня
16:06
"Чем пахнет?": Анастасия Волочкова показала романтический вечер с мужской ногой
16:05
Луценко передал Порошенко заявление об отставке
15:51
"Новый подход": в Европарламенте предложили снять европейские санкции с России
15:29
В Херсоне попытались поджечь дом возможного посредника в нападении на Гандзюк
15:23
"Домой, в Россию!" Порошенко потребовал от РПЦ покинуть Украину
15:18
В Украине сорвалась продажа российского судна "Норд": стала известна причина
15:16
Слава из "НеАнгелов" показала архивные фото до пластической операции
14:47
Похороны Екатерины Гандзюк в Херсоне: опубликованы фото, видео Видео
14:43
"Одним словом, пи*дец": соцсети оценили "казацкое" шоу соратников Порошенко с письмом Путину
14:40
Дмитриев день: что нельзя делать
14:38
"Хуже некуда": в Кремле объяснили, как выборы в США повлияют на отношения России и Штатов Видео
14:34
Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике, и вызвал жаркие споры из-за внешнего вида
13:28
Группа Imagine Dragons "взорвала" сеть новым треком Видео
13:26
Порошенко ввел "уголовку" для россиян за незаконный въезд в Украину
13:20
Выборы-2019: победит самый везучий из самых тупых мнение
13:18
"Сказочные долбо*бы": нардепы переоделись казаками и написали письмо Путину Фото Видео
13:04
"Сидел в шкафу и хотел пристрелить": Мельниченко рассказал, как решился записывать разговоры Кучмы
13:00
Порошенко похвастался успехами в изучении повадок "русского медведя"
12:54
Соблазнительная Надя Дорофеева в топе со стразами отыграла DJ-сет
12:31
"Укроборонпром" уличили в торговле с Россией
12:12
Журнал Billboard назвал женщину года Видео
12:11
Порошенко окончательно "подарил" Андреевскую церковь Константинополю Видео
12:10
Промежуточные выборы в США: серьезный проигрыш сторонников Трампа Видео
11:49
СМИ узнали, как Порошенко укрощает строптивых министров в подвале Кабмина
11:36
Почему Порошенко "сливает" Луценко мнение
11:28
Гендиректор "Росток-Холдинг" призвал Раду помочь разблокировать работу предприятий
11:01
Новолуние 7 ноября: как написать магическую записку и что категорически нельзя делать
10:55
"Сиськи лучше сделай": Ольга Бузова показала пресс, а ее упрекнули в бесформенности
10:35
Зачем Украина сравнивает себя с Мордором? мнение
10:18
С пивом и одноклассницами. Сын директора школы устроил кальянную вечеринку в учительской: опубликовано видео Видео
10:03
"Очень эффектно!": Настя Каменских кардинально сменила имидж Видео
10:00
Умер известный актер из "Пиратов XX века", "Воров в законе" и "Новых сказок Шахерезады" Фото
09:54
Почему убийство Гандзюк не станет для Порошенко Врадиевкой мнение
09:29
Девушка дня Instagram: юная красотка родом из Баку Руслана Джавадова Фото
09:15
"Контрацептив для американцев": Беглый экс-нардеп на росТВ разразился оскорблениями в адрес Украины Видео
08:50
"Кресло Украины колышет антициклон": синоптик пообещал "невероятную красоту" и опасность Видео
08:45
Вашингтон бдит. Американский самолет-разведчик пролетел над Керченским проливом
08:18
Беларусь боится стать Крымом мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять