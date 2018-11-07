СБУ нашла у Елены Бережной письмо главе МИД России и килограмм золота: опубликованы фото

В письме главе МИД РФ Бережная пишет о необходимости активизации российских организаций в Украине.
Сотрудники СБУ в ходе обысков у лидера организации "Сила добра" и матери погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елены Бережной нашли письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а также документы и "флешки" со свидетельствами ее "антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ".
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы на своей странице в Facebook.
Отмечается, что в письме главе МИД РФ Бережная пишет о необходимости активизации российских организаций в Украине. Кроме того, у нее слиток золота весом 1 кгилограмм.
Напомним, обыск у Бережной проходил во вторник, 6 ноября, в рамках уголовного дела о попытке свержения конституционного строя и госизмене.
9 мая в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала Елену Бережную. На ее одежде во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента.