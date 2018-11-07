СБУ нашла у Елены Бережной письмо главе МИД России и килограмм золота: опубликованы фото

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ в ходе обысков у лидера организации "Сила добра" и матери погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елены Бережной нашли письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а также документы и "флешки" со свидетельствами ее "антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ".

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в письме главе МИД РФ Бережная пишет о необходимости активизации российских организаций в Украине. Кроме того, у нее слиток золота весом 1 кгилограмм.

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, обыск у Бережной проходил во вторник, 6 ноября, в рамках уголовного дела о попытке свержения конституционного строя и госизмене.

9 мая в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала Елену Бережную. На ее одежде во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента.